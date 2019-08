Quatro ex-presidentes da Fed defendem independência da instituição

Paul Volcker, Alan Greenspan, Ben Bernanke e Janet Yellen assinaram um texto de opinião no The Wall Street Journal em que destacaram que "é fundamental preservar a capacidade de a Reserva Federal tomar decisões baseadas nos melhores interesses da nação, e não no dos de um pequeno grupo de políticos".

Volcker, Greenspan, Bernanke e Yellen recordaram que estiveram no cargo "cerca de 40 anos, nomeados e confirmados por seis presidentes, democratas e republicanos", e que cada um teve de "tomar decisões difíceis para ajudar a orientar a economia para as metas atribuídas à Fed de maximizar o emprego e estabilizar os preços".





Sobre as tomadas de decisão, admitiram que "nem todas foram perfeitas", mas acrescentaram que "foram melhores por serem produtos não partidários, [resultarem] de avaliações não políticas e baseadas nos interesses económicos de longo prazo dos cidadãos dos EUA, em vez de motivadas por fins políticos de curto prazo".