Os bancos centrais devem manter as políticas de alívio monetário em 2021, mesmo com a expectativa de recuperação da economia global após a recessão causada pelo coronavírus no ano passado. Na revisão trimestral de política monetária da Bloomberg, que cobre 90% da economia mundial, a expectativa é a de que nenhum grande banco central ocidental aumentará as taxas de juros neste ano. China, Índia, Rússia e México estão entre os países que podem reduzir ainda mais as taxas de referência. Apenas a Argentina e a Nigéria devem aumentar os juros. A premissa é que os bancos centrais vão querer proteger a recuperação antes mesmo de começarem a considerar a política de aperto monetário. A incerteza sobre a evolução do coronavírus, em conjunto com o desemprego elevado e a fraca inflação são os principais motivos para esperar. E, mesmo que a inflação regresse este ano, os bancos centrais vão provavelmente tentar ignorá-la. Confira as previsões para alguns dos principais bancos centrais globais:

Como os Bancos centrais vão mexer nos juros

Jerome Powell

Reserva Federal

- Taxa de fundos federais atual (limite superior): 0,25% - Previsão da Bloomberg Economics para o final de 2021: 0,25%



A Reserva Federal começa 2021 com gás para ajudar a economia dos Estados Unidos a recuperar da pandemia do coronavírus e não tem pressa em tirar o pé do acelerador.



O presidente do Fed, Jerome Powell, diz que pode ver a "luz ao fim do túnel" graças às vacinas, que devem estar amplamente disponíveis até meados do ano, mas frisou que não planeia retirar o apoio de forma precipitada.



Os responsáveis da Fed sinalizaram que vão manter as taxas de juros perto de zero até pelo menos 2023 e prometeram continuar a comprar títulos a um ritmo mensal de pelo menos 120 mil milhões de dólares até que haja "progresso substancial" em direção às metas de máximo emprego e inflação de 2%.

Christine Lagarde

Banco Central Europeu

-Taxa de depósito atual: -0,5% - Previsão da Bloomberg Economics para o final de 2021: -0,5%



O BCE aumentou seu programa de compras de títulos de emergência para 1,85 biliões de euros em dezembro e estendeu o plano até março de 2022. O aumento de 500 mil milhões de euros ganhou amplo apoio no Conselho do BCE apenas porque a presidente da instituição, Christine Lagarde, admitiu que nem todo esse valor precisa ser necessariamente gasto.



Se as autoridades conseguirão reduzir as compras, dependerá sobretudo da evolução da pandemia. Embora o início da vacinação melhore as perspetivas económicas, o aumento de casos de Covid e as restrições na Alemanha, a maior economia da região, pesam sobre o cenário de curto prazo.



Economistas e investidores também aguardam sinais sobre o resultado da revisão estratégica em curso do BCE. A instituição analisa a mudança na meta de inflação do banco central e como incorporar os riscos das alterações climáticas, com resultados esperados após as férias do verão europeu.

Haruhiko Kuroda

Banco do Japão -Taxa atual: -0,1% - Previsão da Bloomberg Economics para o final de 2021: -0,1% O Banco do Japão deverá manter suas principais taxas inalteradas durante o ano, após ajustar o pacote de estímulos em 2020. O banco central solicitou uma revisão para reduzir os efeitos colaterais e melhorar a eficácia da sua política de controlo da curva de rendimentos das taxas de juro. A necessidade de tornar a estrutura mais sustentável no longo prazo reflete o prolongamento do intervalo para atingir a sua meta de inflação, uma vez que os preços caíram ao ritmo mais rápido em uma década até o final de 2019.

Andrew Bailey

Banco da Inglaterra - Taxa atual: 0,1% - Previsão da Bloomberg Economics para o final de 2021: 0,1% O presidente do Banco da Inglaterra, Andrew Bailey, insiste que o BOE tem muitas ferramentas no seu arsenal, incluindo cortes das taxas de juros e capacidade de acelerar ou aumentar o programa de compras de ativos.



Bailey pode tornar-se o primeiro presidente do BOE a adotar juros abaixo de zero. Muito depende do desempenho da economia do Reino Unido, já devastada pelo coronavírus, fora da União Europeia após o período de transição do Brexit encerrado em 31 de dezembro.

Tiff Macklem

Banco do Canadá - Taxa de empréstimo overnight atual: 0,25% - Previsão da Bloomberg Economics para o final de 2021: 0,25% O Banco do Canadá não aumentará a taxa básica de juros overnight neste ano, mesmo se a economia do país recuperar. O presidente da instituição, Tiff Macklem, prometeu manter a taxa no nível atual de 0,25% até que o excesso de capacidade seja totalmente absorvido, algo que, segundo a previsão mais recente do banco central, não acontecerá antes de 2023. A instituição atualizará as suas projeções no final deste mês.

Yi Gang

Banco Popular da China - Taxa de empréstimo de referência de 1 ano atual: 3,85% - Previsão da Bloomberg Economics para o final de 2021: 3,75% O PBOC cortou os juros dos empréstimos aos bancos para mínimos históricos em resposta à pandemia, tendo reduzido as taxas de um ano de 3,25% para 2,95%. Também utilizou ferramentas quantitativas, como reduzir o capital que os bancos devem manter de reserva e fornecer 1,8 biliões de yuans em fundos para serem utilizados em empréstimos às pequenas e médias empresas.



A China provavelmente foi a única grande economia a crescer em 2020, e o banco central indicou que quer colocar a expansão do crédito em linha com o crescimento económico nominal em 2021. Tal significará uma desaceleração no ritmo de novos créditos em comparação com 2020, possivelmente com a injeção de menos recursos no sistema financeiro.

Shaktikanta Das

Banco Central da Índia -Taxa atual: 4% - Previsão da Bloomberg Economics para o final de 2021: 3% O presidente do banco central da Índia, Shaktikanta Das, garantiu aos investidores que a política monetária permanecerá acomodatícia durante grande parte de 2021, mas será mais fácil falar do que fazer. O banco central da Índia enfrenta uma forte entrada de investimentos estrangeiros, inflação persistente e perspectivas de crescimento desiguais. O banco central, que cortou as taxas de juros em 115 pontos base em 2020 para apoiar a economia na sua pior crise, fez uma pausa nas últimas três reuniões, pois a inflação ter ficado bem acima do intervalo de 2% a 6% da meta. O maior desafio será controlar o excesso de liquidez que ameaça acelerar a inflação com o reaquecimento da procura por bens e serviços.

Roberto Campos Neto

Banco Central do Brasil Taxa Selic atual: 2% Previsão da Bloomberg Economics para o final de 2021: 2% O Banco Central indicou que pode abandonar em breve a promessa de manter as taxas de juros inalteradas no futuro próximo, já que as expectativas de inflação aumentam em direção às metas de 2021 e 2022. A Selic está no mínimo histórico de 2% desde agosto, quando o BC introduziu o seu forward guidance (orientação futura) e o condicionou a medidas para manter a despesa pública sob controle após o défice orçamental recorde em 2020.



Embora o BC tenha enfatizado que a remoção do guidance não se traduzirá automaticamente em aumentos da Selic, economistas inquiridos pelo BC preveem que a taxa começará a subir em agosto para encerrar o ano em 3%.

Elvira Nabiullina

Banco da Rússia Taxa básica atual: 4,25% Previsão da Bloomberg Economics para o final de 2021: 4% O banco central da Rússia suspendeu o seu ciclo de alívio monetário em setembro, depois da queda do rublo ter contribuido para um surpreendente aumento da inflação. Em dezembro, a presidente da instituição, Elvira Nabiullina, alertou que os aumentos contínuos de preços podem limitar a perspectiva de qualquer alívio monetário adicional. A taxa de inflação da Rússia subiu acima da meta de 4% do banco central em novembro e pode chegar perto de 5% até o final do ano, de acordo com Nabiullina.

Lesetja Kganyago