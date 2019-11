Última reunião de Draghi marcada por um "apelo à união" no Conselho do BCE

"Infelizmente, tudo o que aconteceu desde setembro tem mostrado abundantemente que a determinação do conselho de governadores para agir foi justificada". O ex-presidente do BCE lembrou que em "todas as jurisdições [com bancos centrais] há desentendimentos". "Algumas vezes são públicas, outras vezes não. Mas esta também não foi a primeira vez" em que houve divisão, acrescentou.



Certo é que a divergência foi pública e tornou-se o principal tema de discussão à volta do BCE, tendo sido escrito que este grau de divisão entre os membros do Conselho do BCE não tinha precedentes. Para contrariar essa ideia, na última reunião de Draghi, a maioria dos governadores parece ter concordado que será melhor mostrar união perante os agentes económicos, nomeadamente os mercados financeiros.



"Ainda que tenha sido sublinhado que é absolutamente necessário e legítimo que haja discussões abertas e francas no Conselho do BCE, foi considerado importante formar um consenso e união que suporte o compromisso do Conselho do BCE de atingir o seu objetivo de inflação", lê-se ainda nas atas.



Agora caberá à nova presidente do BCE, Christine Lagarde, garantir essa união. O primeiro passo já foi dado: na semana passada, Lagarde levou os governadores dos bancos centrais nacionais para um "local de refúgio" onde houve discussões informais sobre o futuro do BCE.

I was pleased to invite my new Governing Council colleagues to join me at an off-site retreat yesterday. We discussed in an open and informal setting the running of the Governing Council. pic.twitter.com/ifMxiNh7uh — Christine Lagarde (@Lagarde) November 14, 2019

Esta é uma expressão nova nas atas do banco central e segue-se a um período em que a divergência dentro do Conselho do BCE foi um dos temas que mais atenção captou. Em causa está a polémica em alguns países causada pelo pacote de estímulos decidido em setembro, o qual envolveu um regresso do quantitative easing (ainda que com compras mensais de ativos num volume inferior) e uma descida da taxa de depósitos acompanhada por um sistema de escalonamento (tiering).Logo a seguir a essa reunião, o governador do Banco da Holanda, Klaas Knot, divulgou um comunicado onde criticava a decisão do BCE, algo pouco comum (ou até inédito). Em entrevistas posteriores, os governadores de França ou de Alemanha também estiveram ao ataque. A imprensa alemã chegou mesmo a comparar Draghi ao Conde Drácula, argumentando que o BCE estaria a "sugar" as poupanças dos cidadãos.Na sua última conferência de imprensa, após a reunião de outubro, Mario Draghi argumentou que o tempo lhe deu razão:Esta sexta-feira a presidente do BCE fará um discurso em Frankfurt, o qual deverá ser o primeiro que incidirá sobre a política monetária. A primeira reunião oficial de Lagarde será a 12 de dezembro.