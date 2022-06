IL diz que há "desgoverno" e BE fala em "pântano"

"É a luta interna do PS que está a condicionar as decisões políticas no país", afirmou no Parlamento João Cotrim Figueiredo, adiantando que este é, "ao fim de três meses, um governo de maioria absoluta que não consegue por ordem na casa". "E está tudo dito."



um caos político incompreensível". "Afinal, a maioria absoluta do PS é o pantano político do país,", disse Pedro Filipe Soares no Parlamento.





há um desgoverno em matérias estratégicas" e que "o primeiro-minsitro deve explicações ao país" sobre a desautorização do ministro das Infraestruturas.





A Iniciativa Liberal afirmou esta quinta-feira que "paz podre dentro de um governo", numa alusão à relação entre António Costa e Pedro Nuno Santos, acrescentando que "isto não é um governo, é uma má associação de estudantes". O líder da IL acredita que o comunciado de Costa é "uma nota de enorme violência" para com o ministro das Infraestruturas, "sem a nota final", ou seja, a demissão.Já o Bloco de Esquerda diz que a uma "má decisão política" junta-se esta quinta-feira "O deputado bloquista frisou que "Sem apontar o dedo a Pedro Nuno Santos, o BE sublinhou que "é incompreensível que o primeiro-ministro tome decisões como está a tomar sem explicações sobre o que se passa no seio do Governo". "Há um desgoverno do Governo e a responsabilidade é do primeiro-ministro. Se não tem mãos nos seus ministros têm de explicar porquê", insistiu.