Rio: "Não vejo condições para este ministro continuar no Governo"

"Não vejo condições para este ministro continuar no Governo e acho que é claro que já não devia ter lá entrado após as eleições", afirmou Rui Rio numa declarações no Parlamento. O líder social-democrata acrescentou também que se Pedro Nuno Santos não sair de cena "o primeiro-ministro não tem outra solução que não seja demitir este ministro".

Leia Também António Costa desautoriza Pedro Nuno e recua nos planos do aeroporto de Lisboa





O gabinete do Primeiro-ministro enviou esta manhã um comunicado às redações para anunciar um passo atrás nos planos de expansão do novo aeroporto de Lisboa, anunciados por Pedro Nuno Santos esta quarta-feira.



Costa enfatizou no documento que "a solução tem de ser negociada e consensualizada com a oposição, em particular com o principal partido da oposição e, em circunstância alguma, sem a devida informação prévia ao senhor Presidente da República." No PSD, nem Rui Rio, que está de saída, nem Luís Montenegro, que será entronizado no congresso deste fim de semana, foram contactados sobre a solução apresentada por Pedro Nuno Santos.



Leia Também IL diz que há "desgoverno" e BE fala em "pântano" e o primeiro-ministro assobiar para o ar e tentar que tudo continue na mesma, então o Presidente da República deve ter uma intervenção, porque isto é algo quase inédito", insistiu.O gabinete do Primeiro-ministro enviou esta manhã um comunicado às redações para anunciar um passo atrás nos planos de expansão do novo aeroporto de Lisboa, anunciados por Pedro Nuno Santos esta quarta-feira.Costa enfatizou no documento que "a solução tem de ser negociada e consensualizada com a oposição, em particular com o principal partido da oposição e, em circunstância alguma, sem a devida informação prévia ao senhor Presidente da República." No PSD, nem Rui Rio, que está de saída, nem Luís Montenegro, que será entronizado no congresso deste fim de semana, foram contactados sobre a solução apresentada por Pedro Nuno Santos.

O ainda presidente do PSD, que está a dias de deixar a liderança do partido, afirmou esta quinta-feira que Pedro Nuno Santos deve abandonar o cargo de ministro das Infraestruturas e que, se este não sair pelo próprio pé, deve ser o primeiro-ministro a afastá-lo de funções.Para Rio, "há aqui uma responsabilidade do primeiro-ministro ao ter voltado a trazer Pedro Nuno Santos para ministro das Infraestruturas depois de tudo o que fez no Governo anterior".O presidente do PSD acredita mesmo que se não houver consequências políticas desta desautorização do ministro das Infraestruturas deve ser Marcelo Rebelo de Sousa a intervir. "S