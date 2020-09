Quem quer ser Presidente?

Marcelo Rebelo de Sousa

Presidente da República

É o vencedor antecipado. Todas as sondagens apontam para uma vitória logo na primeira volta com uma folga generosa. A Intercampus, que trabalha com o Negócios e o CM/CMTV, dá-lhe intenções de voto sistematicamente acima de 60%. Em julho, superou a fasquia dos 70%, ficando acima do resultado histórico de Mário Soares. O Presidente ainda não anunciou a sua recandidatura, que quer que seja independente. Terá o apoio do PSD, mas o CDS ainda não disse o que fará.