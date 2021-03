Autárquicas: Candidato da IL a Lisboa desiste da candidatura "por motivos pessoais"

Miguel Quintas, nome anunciado no sábado como cabeça de lista da Iniciativa Liberal à Câmara de Lisboa nas eleições autárquicas, retirou-se hoje da candidatura por "motivos pessoais", anunciou o partido em comunicado."Esta decisão de Miguel Quintas foi aceite pelos órgãos locais e nacionais da Iniciativa Liberal, a quem agora compete ponderar e decidir sobre o novo candidato do partido no processo autárquico em Lisboa", refere o mesmo comunicado.No sábado, a Iniciativa Liberal recusou integrar a coligação autárquica à Câmara de Lisboa encabeçada por Carlos Moedas e decidiu apresentar então o candidato próprio, Miguel Quintas, anunciado pelo presidente do partido, João Cotrim Figueiredo, em frente à Câmara de Lisboa."No âmbito do núcleo de Lisboa da Iniciativa Liberal, Miguel Quintas utilizou a sua vasta experiência profissional e competência na elaboração do programa eleitoral autárquico, e, em apreço por este serviço ao partido, veio a ser escolhido para ser o candidato à Câmara Municipal de Lisboa, dando cumprimento à estratégia da Iniciativa Liberal de apresentar candidaturas próprias", refere o mesmo texto.A escolha em relação à Câmara de Lisboa, segundo os liberais, "esteve suspensa, como foi público, durante o tempo em que a Iniciativa Liberal ponderou o convite de Carlos Moedas para integrar a coligação por ele encabeçada".A decisão de apresentar candidatura própria foi tomada pela Comissão Executiva que se reuniu no sábado, por proposta do núcleo de Lisboa da Iniciativa Liberal, tendo sido anunciado igualmente o nome que iria ocupar o segundo lugar na lista dos liberais, Ana Pedrosa-Augusto, que foi vice-presidente eleita no primeiro congresso do Aliança, tendo ambos os candidatos discursado na ocasião."Que não fiquem dúvidas nenhumas: é uma decisão difícil, mas certa e que o grande objetivo que temos ao tomá-la é tirar da câmara o PS que há 14 anos a governa e o atual presidente que há seis anos a governa", sublinhou então o presidente e deputado dos liberais.João Cotrim Figueiredo assumiu então a dificuldade da decisão pelos "óbvios riscos mediáticos e óbvios riscos eleitorais", mas insistiu, por diversas vezes, que era a decisão certa.Nas respostas aos jornalistas, o líder liberal recusou que tenha havido conversações "de mercearia ou cargos" com o PSD sobre a Câmara de Lisboa, mas apenas discussões com Carlos Moedas, considerando que uma grande coligação não muda a forma de fazer política.No discurso que fez a seguir a João Cotrim Figueiredo, Miguel Quintas apresentou-se então como "um perfeito desconhecido", tendo optado por começar aquilo que então dizia que seria "uma longa campanha" não com a apresentação de "argumentos políticos ou promessas", mas sim cumprindo "um intemporal ritual lisboeta, repetido por gerações de vizinhos"."Um ritual que, ao longo deste difícil ano e sempre que foi possível, vi realizado por lisboetas de todas as idades, de todos os passados, dia após dia, guiado pelo indomável espírito alfacinha de dizer: ?olá, o meu nome do Miguel e mais do que um desconhecido sou seu vizinho e se precisar de alguma coisa eu estou aqui'", disse então.