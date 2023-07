há 18 min. 15h39

Costa traça os "desígnios" para o resto da legislatura: tecnologia, qualificações, saúde, coesão e dívida pública

A fechar o discurso que abriu o debate do Estado da Nação, o primeiro-ministro elencou o que classificou como os "grandes desígnios" para as próximas três sessões legislativas.



António Costa apontou a "modernização do tecido produtivo com as agendas mobilizadoras mobilizadas para duplicar face a 2017 o número de novas empresas de base tecnológica, de serviços intensivos em conhecimento e das indústrias criativas".



Em segundo lugar, indicou o "desígnio nacional da melhoria do sistema de ensino com a promoção da rede de centros tecnológicos especializados no ensino secundário", com um investimento de "48 milhões de euros para servir até 2026 60.000 alunos por ano com especial enfoque no desenvolvimento das competências vocacionadas para a transição digital, a indústria 4.0 e a transição energética"



Em terceiro lugar elegeu o combate às alterações climáticas "com todo o investimento na floresta e na proteção dos oceanos, na ferrovia e nos métodos e nas energias renováveis para reduzir no horizonte 2030 55% as emissões dos gases dos gases com efeito de estufa e para aumentar para 80% no final desta legislatura o peso das fontes renováveis na produção de eletricidade".



E prometeu até 2026 "construir e modernizar 471 unidades de cuidados de saúde primários, criar 31.156 novos lugares em creches, estruturas residenciais para idosos e respostas para pessoas vulneráveis ou com incapacidade"



E o direito à habitação também a constar, destacando as parcerias "com os municípios a atuar em todas as frentes para aumentar a oferta disponibilizamos 26.000 fogos até 2026 para responder às situações de maior carência identificadas nas diversas estratégias locais de habitação e 6.800 fogos a custos acessíveis".



Para o alojamento estudantil prometeu a disponibilização de "mais de 18.000 camas novas ou renovadas em residências universitárias até 2026".



Até ao fim da legislatura "retirar da situação de pobreza mais 66.000 pessoas das quais 17.000 crianças e 23.000 trabalhadores".



Acresce ainda o reforço da "coesão territorial onde queremos garantir que todas as regiões NUTS II convergem per capita com a média europeia sem que nenhuma fique para trás".



E ainda a dívida pública e o crescimento. Após "cinco anos de estagnação garantimos uma década de convergência com os países mais desenvolvidos da União Europeia e com a dívida pública a reduzir-se para menos de 100% do produto interno bruto."