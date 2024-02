Açores continuam a ser a região mais pobre apesar dos recordes no turismo

Arquipélago nunca tirou tanto proveito do turismo, mas não tem conseguido inverter tendência histórica de pobreza. Beneficiários do RSI são mais do dobro da média nacional e economia assenta em setores de baixa especialização. O retrato da região que vai às urnas no próximo domingo.

Açores continuam a ser a região mais pobre apesar dos recordes no turismo









