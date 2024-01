AD quer reforço das PPP na Saúde e dos contratos de associação na Educação

um

Cenário macro nos próximos dias e insistência no IRS e IRC

O líder do PSD anunciou que a Aliança Democrática vai concentrar parte do seu programa político nade modo a contar com "toda a capacidade instalada" no país para responder aos problemas. Luís Montenegro garante também que o cenário macroeconómico está a dias de ser apresentado, mas não detalha ainda nem pormenores, nem datas. As declarações foram feitas depois de um encontro na sede do partido com 23 economistas."Temos hoje muitos milhares de cidadãos que ficam à porta dos hospitais à espera de serem atendidos nas urgências, muitos milhares de cidadãos que ficam nos centros de saúde à espera de serem atendidos e de marcar uma consulta, de terem a oportunidade de ter uma intervenção psicológica. O Estado tem a responsabilidade de dar uma resposta a todos. [...] O", defendeu Luís Montenegro.Para Luís Montenegro, o recurso ao setores privado e social nestas áreas representa a "grande clivagem" entre a AD e o PS que, diz, tem "O presidente dos sociais-democratas lembracom as escolas privadas como uma resposta que não resolveu "".Também na Habitação, Montenegro aposta no. Para o líder dos sociais-democratas, o acesso à habitação "está altamente limitado por força das" do PS "s"."O Partido Socialista desincentivou o investimento na área da habitação, o desincentivo do investimento traz menos oferta para o mercado, menos oferta no mercado tem significado o aumento dos preços, como ainda ficou claro nos números que foram recentemente conhecidos, onde, ao contrário do que acontece noutras geografias, na Europa, em Portugal, os preços continuam a subir", argumetou.Sem anunciar nada de novo em relação ao programa político e cenário macroeconómico da AD, Luís Montenegro insistiu nas propostas fiscais já conhecidas do PSD ao nível do IRS e IRC. No IRC, o presidente do PSD quer uma descida "dos 21% atuais, numa primeira fase para 19%, no primeiro ano, num segundo ano para 17% e no terceiro ano para 15%".Ao nível do imposto sobre os rendimentos, Montenegro repetiu a proposta social-democrata de"Reiteramos a nossa proposta de dar um quadro de previsibilidade aos jovens com idade até aos 25 anos para que possam saber que desde que ingressam na sua vida ativa, seja aos 20, seja aos 22, seja aos 25 anos, derão até aos 35 um horizonte de 15, de 13, de 10 anos, consoante as circunstâncias, em que vão pagar um terço do IRS", afirmou.Neste encontro marcaram presença vários nomes do PSD e do CDS, bem como seis economistas da equipa da Aliança Democrática e 17 economistas convidados. O encontro permitiu, garantiu Montenegro, contar com o "melhor que temos no país serviu para partilharmos reflexões a propósito da situação económica e social do país" eO líder do PSD garante que essa apresentação será feita nosMontenegro garante que nada disto põe em causa as "contas certas" e que o equilíbrio das contas públicas, apesar de ser um objetivo, não é "um fim em si mesmo,Dos sociais-democratas estiveram presentes, Pedro Duarte e Pedro Reis e, dos centristas, vieram Paulo Núncio, Cecília Meireles, Bruno Bobone, Leonardo Mathias e Ricardo Pinheiro Alves.Entre os convidados destacam-se nomes como o da antiga líder do sociais-democratas, os antigos ministros das Finançasou o professor daMarcaram presença também Abel Mateus, António Nogueira Leite, Cátia Batista, Fernando Alexandre, Isabel Horta Correia, Joana Silva, João Borges de Assunção, João César das Neves, João Duarte, João Moreira Rato, Jorge Braga de Macedo, Leonor Modesto e Pedro Teles. Da equipa de economistas da própria AD estiveram Inês Domingos, Hugo Almeida Vilares, João Valle e Azevedo, Jorge Campos Costa, Miguel Faria e Castro e Óscar Afonso. O encontro durou cerca de quatro horas.O líder do CDS, Nuno Melo, contou também com alguns minutos para intervir antes das declarações de Luís Montenegro e garantiu que a AD apresentará ideias "num calendário" próprio e ""."Hoje tivemos a oportunidade, desde logo, de mostrar a Portugal inteiro como alguns dos mais reputados economistas de Portugal nos auxiliam com o seu pensamento e a sua razão de ciência, e aquilo que depois teremos para mostrar como alternativa nesse programa e num cenário macroeconómico que será a base de tudo um processo que é transformador", sublinhou o líder centrista.