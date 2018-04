O deputado único do PAN, André Silva, falou do ambiente no seu discurso nas cerimónias comemorativas do 25 de Abril, na Assembleia da República, pedindo um novo modelo de sociedade.

"Mas o que é tão imperativo que nos faça compreender que temos urgentemente de mudar de direcção? O profundo impacto das Alterações Climáticas no equilíbrio dos ecossistemas", realçou André Silva, dizendo que "estamos a viver acima das capacidades do Planeta".



Vivemos um período de transição. Com esta afirmação André Silva, deputado único do PAN, aproveitou o seu discurso nas comemorações do 25 de Abril para falar de ambiente, e pedir para seNem a esquerda, nem a direita têm respondido a estes desafios, continuou. "Nem a Esquerda extrativista nem a Direita produtivista nos têm apontado soluções de bem-estar que não envolvam enormes custos ecológicos e humanos", por isso, "continuar a repetir erros esperando resultados diferentes, apenas demonstra o quão irracionais ainda somos.A mudança de linha passa pela transição para um "modelo económico baseado em energias 100% limpas e renováveis, e que promova a independência energética de todos os portugueses". Pede a protecção do bem comum e a não subjugação do ambiente a interesses económicos e empresariais, "e equilibre a despesa pública com investimentos ecologicamente sustentáveis e de longo prazo".O modelo preconizado pelo PAN garante "mais tempo para a família e para o lazer, mais respeito inter-geracional e uma melhor coesão territorial". Uma palavra para Bruxelas. "Em Bruxelas devemos reforçar a fraternidade e equidade no seio da União Europeia e rejeitar todos e quaisquer actos que promovam agressões ou fomentem guerras".