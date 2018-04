BE: "Abril nunca rimou com Eurogrupo"

Mas "as ideias são mais fortes que as balas, do que o preconceito ou a opressão. Podem matar homens ou mulheres, mas nunca as suas ideias", e por isso "nenhum golpe anti-democrático passará sem a nossa denúncia".Com esta passagem no exterior, Isabel Pires seguiu – com a afirmação de que o seu cravo estava ao peito – para a actualidade nacional. E começou pelo serviço nacional de saúde que nos últimos tempos tem servido para o seu partido criticar o governo de querer diminuir o défice à custa dos serviços públicos."Somos todos SNS", afirmou, já depois do partido Os Verdes ter, também, afirmado que "não somos todos défice". Isabel Pires reclama: "o SNS é o maior manifesto à igualdade", e por isso "rejeitamos a caricatura que o transforma num alçapão para negócios privados".



Do SNS partiu para as desigualdades salariais entre homens e mulheres, para o assédio sexual, para a violência doméstica, para o combate da qual "a justiça continua a faltar".



Seguiu-se o racismo e chegou ao mercado laboral, para falar da precariedade. "Vendem-nos um progresso de empreendedorismo em inglês", mas esse progresso passa por "salário 'low cost' e precariedade 'non stop'".



Para Isabel Pires, "a globalização não trouxe novas oportunidades".



E face aos problemas reivindica um país governado pela ideia da Constituição de Abril e "não para as contas de uma folha de excel", já que as contas que "importam acertar não se atingem pelos tratados orçamentais".



"Tudo o que falta conquistar cabe-nos colocar na agenda política", acrescentou, para voltar o discurso para as metas orçamentais. Cabe isto num orçamento? "Não cabe num orçamento, passa por ele". Agrada ao Eurogrupo? "Provavelmente não, mas Abril nunca rimou com Eurogrupo", declarou para Mário Centeno, presidente do Eurogrupo, ouvir.



Isabel Pires concluiu dizendo que "sabemos do que caminho feito e do caminho a fazer".