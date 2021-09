António Costa diz que "barco não está a ir ao fundo" e "resistiu à tormenta"

António Costa referiu, esta segunda-feira, em entrevista na TVI e TVI24, que o Partido Socialista é "um partido com uma enorme responsabilidade de governar um país num momento desafiante como o que vivemos".



O primeiro-ministro acredita ainda que "o barco não está a ir ao fundo" e que "pelo contrário, resistiu à tormenta", mostrando-se bastante confiante em relação à recuperação económica do país face ao vírus.

Leia Também Costa diz que Governo quer mexer no terceiro e sexto escalão de IRS

Costa elogiou papel do Governo e do Serviço Nacional de Saúde no combate à pandemia de covid-19 dizendo que a qualidade dos médicos de Portugal "nos salvou".