Costa diz que Governo quer mexer no terceiro e sexto escalão de IRS

António Costa disse esta noite, em entrevista na TVI e TVI24, que o Governo está a estudar "o desdobramento" do terceiro e do sexto escalão do IRS no próximo Orçamento do Estado.

"Já fizemos um primeiro desdobramento dos escalões, tivemos de adiar um segundo por causa da crise. Estamos neste momento a fazer um trabalho muito sério para identificar a possibilidade de mais um desdobramento", declarou.





Para o primeiro-ministro, existem dois escalões em particular que precisam de ser mexidos: "o terceiro, que cobre os rendimentos entre os 10 mil e os 20 mil euros anuais, e o sexto, com rendimentos que vão dos 36 aos 80 mil euros".

Na entrevista desta noite, o chefe do Executivo disse também que o"país precisa urgentemente de um novo aeroporto" e considerou "lamentável que andemos há 50 anos a discutir" a localização do mesmo.



* Com Correio da Manhã