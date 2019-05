António Costa: "Foi um resultado clarificador e uma vitória da responsabilidade"

O primeiro-ministro congratulou-se esta sexta-feira com o chumbo da proposta de alteração ao decreto lei do Governo sobre a recuperação do tempo de serviço dos professores.

O primeiro-ministro, António Costa, considerou que o chumbo da proposta de alteração ao decreto lei do Governo sobre a recuperação do tempo de serviço dos professores "foi um resultado clarificador e uma vitória da responsabilidade".



Numa declaração esta sexta-feira ao país, o chefe do Governo afirmou ainda que este chumbo irá "permitir com segurança dar continuidade ao percurso que temos vindo a fazer, de recuperação de rendimentos e de direitos e com as contas certas".



Com esta votação "fica garantido que esta recuperação se faz de modo a respeitar o princípio da equidade com outras carreiras, e garantir a estabilidade financeira do pais e a nossa credibilidade internacional".





António Costa reafirmou que a aprovação do tempo integral na comissão parlamentar de educação punha "em causa a estabilidade financeira e credibilidade internacional do país e as condições de governação futura". Mas "é uma questão que está ultrapassada com um voto de responsabilidade", acrescentou.