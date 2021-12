António Monteiro: "Conselho de Segurança da ONU é um órgão anti-democrático"

O embaixador e ex-ministro dos Negócios Estrangeiros António Monteiro entende que as Nações Unidas continuam a ser "um instrumento indispensável da nossa vida planetária", ainda que a atual "





Para o diplomata, "são necessárias reformas [nas instituições multilaterais]", como é o caso da ONU. Ainda assim, frisa, "devemos encará-las como normais, porque a ordem de hoje não é a ordem da II Guerra Mundial".



ordem multilateral" seja "fraca e por vezes pouco efetiva".Para o diplomata, "são necessárias reformas [nas instituições multilaterais]", como é o caso da ONU. Ainda assim, frisa, "devemos encará-las como normais, porque a ordem de hoje não é a ordem da II Guerra Mundial". E um dos órgãos que devia merecer ajustes é o conselho de segurança das Nações Unidas. "O conselho de segurança tem, quanto a mim, um problema que é o facto de ser um órgão anti-democrático. Tem dez membros eleitos que não têm poder ou têm pouco e têm cinco membros permanentes, não eleitos, que esses sim dominam a tomada de decisão", acrescenta o também presidente do conselho de administração da Fundação Millennium BCP.



António Monteiro é o próximo convidado do podcast "Conversas Visíveis". A conversa foi conduzida por Jorge Marrão e Joaquim Aguiar.



O antigo ministro dos Negócios Estrangeiros adianta que o poder destes cinco países no conselho de segurança da ONU "continua a ser um problema forte para o mundo". "Porque o que acontece é que as cinco potências com direito de veto usam o veto como ameaça permanente", explica.



"a reforma passaria por mudanças no conselho de segurança da ONU". "Caminharemos no futuro para que as Nações Unidas continuem a ser um fórum em que todas as potências acabarão por encontrar um caminho comum."

