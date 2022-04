O novo programa do Governo: Apoios a famílias e empresas. Autonomia alimentar passa a prioridade

há 5 min. 16h02

"Um Governo toma posse para um mandato de quatro anos", sublinha ministra da Presidência

A ministra da Presidência Mariana Vieira da Silva garantiu esta sexta-feira que o mandato do Governo é para quatro anos, recusando comentar o discurso do Presidente da República quando afirmou na tomada de posse que "seria politicamente muito difícil" substituir António Costa a meio do mandato, em 2024.



"Um governo toma posse para um mandato de quatro anos e meio que se quer que seja um mandato com capacidade de colocar o país num caminho de crescimento e de maior igualdade", afirmou a governante na conferência de imprensa de apresentação do Programa do Governo aprovado na véspera em reunião do Conselho de Ministros.





"Agora que ganhou, e ganhou por quatro anos e meio, tenho a certeza de que vossa excelência sabe que não será politicamente fácil que esse rosto, essa cara que venceu de forma incontestável e notável as eleições, possa ser substituída por outra a meio do caminho", referiu Marcelo Rebelo de Sousa, dirigindo-se a António Costa, após a tomada de posse.





Para o Presidente da República, se a gestão do país "não era fácil" à data das eleições (30 de janeiro), tornou-se "ainda mais difícil" depois da invasão russa da Ucrânia e, em tempos de guerra, os portugueses "esperam segurança, estabilidade, unidade no essencial, concentração no decisivo e recusa de primazia de incertezas ou tensões secundárias"