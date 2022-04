Governo promete apoios às famílias e empresas contra subida de preços

O Governo compromete-se com um pacote integrado de medidas para responder aos efeitos da guerra na Ucrânia na economia portuguesa, procurando manter a capacidade produtiva do país, apoiar as empresas e famílias e defendê-los dos "aumentos exponenciais" do preço da energia e dos alimentos.No Programa de Governo que entregou nesta sexta-feira, 1 de abril, ao Parlamento, o terceiro executivo liderado por António Costa inclui um novo parágrafo inicial para sublinhar que o objetivo de crescimento económico nesta legislatura depende de uma "resposta abrangente" no curto prazo aos impactos da guerra na Ucrânia.Para isso, o Governo promete "um pacote integrado de medidas" que tenha em conta a "preservação da capacidade produtiva do país", o apoio às empresas com dificuldades de tesouraria e às famílias e "a defesa contra os aumentos exponenciais do preço da energia e dos bens alimentares", lê-se no documento.No entanto, o executivo não indica, para já, que tipo de medidas terá esse pacote. A única pista foi deixada no Programa de Estabilidade de 2022-2026, no qual ficou definido um 'envelope' de 250 milhões de euros para baixar a fatura da eletricidade e do gás , entre outras medidas.Recorde-se que, ontem, o INE divulgou que a inflação subiu em março para o valor mais alto desde 1994 . E as famílias portuguesas, começam a concluir analistas, podem vir a ter pouca margem para lidar com estas subidas dos preços.Por outro lado, o Executivo de Costa considera que a resposta a estes desafios deve ser focada em "objetivos de médio e longo prazo", e que passam pela "mudança do modelo de desenvolvimento económico do país", defendendo agora que se baseie na inovação tecnológica e no reforço das competências dos trabalhadores.(Notícia em atualização)