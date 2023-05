Após crise política, PS e PSD continuam empatados

As dúvidas dos portugueses no atual contexto político parecem agravar-se. Se o Presidente da República tivesse dissolvido a Assembleia da República, os dois principais partidos mantinham um empate técnico, no imediato.

