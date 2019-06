Assunção Cristas desafia António Costa a dizer se baixa impostos e ficou sem resposta

A líder do CDS-PP confrontou hoje o primeiro-ministro com uma miscelânea de temas, ambiente, agricultura, benefícios fiscais para o Interior, e ficou sem resposta ao desafio a António Costa para dizer se defende uma baixa de impostos.

"Vai ou não baixar impostos? Compromete-se ou não esse compromisso?", perguntou Assunção Cristas, no debate quinzenal com o primeiro-ministro, no final de um frente a frente com Costa, na Assembleia da República, depois de alertar para algumas estatísticas "preocupantes" da OCDE quanto a um crescimento económico abaixo da União Europeia (UE).