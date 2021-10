Auditoria às sondagens exclui erro nas previsões pré-eleitorais

A Intercampus, que realiza os barómetros para o Jornal de Negócios, CM e CMTV, concluiu em conjunto com a Associação Portuguesa de Empresas de Estudos de Mercado e Opinião (Apodemo) a auditoria pedida pela direção dos dois órgãos de comunicação, afastando a ideia de erro."Há muitos mecanismos que podem provocar diferenças entre a opinião dos eleitores 15 dias antes da eleição e a sua decisão no dia da eleição. Muitas vezes, vamos a casa das pessoas e entrevistamos eleitores que ainda não refletiram, não decidiram. Muitas decisões em termos de comportamento eleitoral são tomadas no próprio dia", explicou Luís Valente Rosa, consultor que fez a apresentação das conclusões.Para o consultor, "as sondagens pré-eleitorais foram muito criticadas, mas as sondagens de boca de urna acertaram na perfeição, como é habitual".Para Carlos Mocho, responsável da Apodemo, "a evolução de uma sondagem ocorre ao longo do tempo e de forma natural, concretamente em situações em que a opinião das pessoas pode mudar de forma mais volátil", o que ajud aa explicar algumas das diferenças.António Salvador, da Intercampus, explica o caso de Lisboa e frisa que "mais do que os votos que Carlos Moedas conseguiu obter a mais, relativamente às últimas [autárquicas], é mais relevante o número de votantes que Fernando Medina perdeu".Para o diretor-geral da Intercampus "é fundamental melhorar porque temos de alterar esta perceção que o cidadão tem de que as sondagens estão erradas". "As sondagens não são previsões. É muito importante termos cuidado na explicação do que são as sondagens, sobretudo do que são as tendências, porque as sondagens geram dinâmicas de campanha", sublinha.As conclusões da auditoria realizada constam de um documento que poderá consultar na sua totalidade.