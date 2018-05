Augusto Santos Silva muito preocupado com cancelamento de cimeira Trump-Kim

"É uma notícia que nos deixa muito preocupados. Estávamos com expectativas muito grandes nesta cimeira. Depois das conversações entre Estados Unidos e Coreia do Norte, a cimeira era o passo lógico. O facto de não se realizar entristece e preocupa", afirmou o "número dois" do Governo, após a apresentação do programa das comemorações do 10 de Junho nos Estados Unidos.

Numa reacção à comunicação de hoje de Donald Trump, Augusto Santos Silva referiu que o cancelamento pode ser "um acidente de percurso" e aludiu à importância da cimeira, para "a estabilização da península coreana e a sua desnuclearização".