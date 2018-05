Reuters

s líderes das coreias do Norte e do Sul cumprimentaram-se com um aperto de mão na zona desmilitarizada entre os dois países, antes da cimeira "histórica" entre Kim Jong-un e Moon Jae-in, o primeiro encontro entre líderes dos dois países desde o final do conflito armado em 1953.

Nesse dia os vizinhos assinaram um acordo de paz que colocou formalmente fim à guerra coreana. O acordo de paz, com efeitos para o final deste ano, estabelece como "objectivo comum" garantir a "desnuclearização total" da península coreana.



"Não haverá mais guerra na península coreana e uma nova era de paz começou", segundo a declaração conjunta, então divulgada.

Numa altura em que o encontro entre Donald Trump e Kim Jong-Un está mergulhado em incerteza, os dois líderes coreanos - do Norte e do Sul - estiveram reunidos, numa cimeira surpresa.O encontro decorreu na zona desmilitarizada fronteiriça entre as duas coreias. Este é o segundo encontro entre Moon Jae-in e Kim Jong-un em poucos meses. Quinta-feira Donald Trump cancelou a reunião que tinha marcada com o líder da Coreia do Norte prevista para 12 de Junho, mas depois o Presidente dos Estados Unidos admitiu no dia seguinte que a cimeira com a Coreia do Norte ainda se poderá realizar.No encontro deste sábado, que durou cerca de duas horas,os dois líderes coreanos discutiram a forma de colocar em prática os compromissos assumidos na cimeira do mês passado. Foi a 27 de Abril que o