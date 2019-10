Evolução orçamental até junho de 2019," publicado esta quinta-feira, 31 de outubro, pelo Conselho das Finanças Públicas.

O Governo já estava a contar com um impacto negativo de medidas extraordinárias este ano de 0,6% do PIB. Este cálculo não se altera, mas os motivos são outros: em vez do impacto de decisões judiciais que afetam o Município de Lisboa – relacionados com os terrenos da Feira Popular e o caso Bragaparques, no valor de 170 milhões de euros – as contas públicas terão de acomodar uma despesa de 136,4 milhões de euros em DTA.



A despesa da Câmara de Lisboa não vai deixar de acontecer: apenas resvala para 2020, ligeiramente mais pequena (160 milhões de euros), conforme revela agora o organismo liderado por Nazaré Costa Cabral.



Os DTA são créditos tributários que os bancos que aderiram a este regime no passado podem acionar quando têm impostos a pagar. Através deste mecanismo, beneficiam de uma redução no imposto que têm de pagar. Tal como contabiliza o CFP, este é um mecanismo de apoio ao sistema bancário, com impacto no saldo orçamental.

