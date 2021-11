O líder parlamentar do Bloco de Esquerda, Pedro Filipe Soares, voltou a afirmar a disponibilidade do partido para dialogar com o PS, mas fez questão de acusar o primeiro-ministro de estar apenas preocupado com "ambições políticas" e em obter uma "maioria absoluta", frisando os motivos de desentendimento com os socialistas.



"Repito a disponibilidade de diálogo sobre qualquer chapéu que lhe queiramos dar, sobre qualquer nome de batismo", disse Pedro Filipe Soares aos jornalistas, esta terça-feira, nos Passos Perdidos da Assembleia da República, em reação à entrevista que o primeiro-ministro deu ontem à RTP. Mas depois acrescentou: "Mais do que discutirmos forma, é importante discutirmos o conteúdo, que o Governo não responde com a seriedade da sua análise."



Para Pedro Filipe Soares, o Executivo socialista tem procurado o "confronto político com os partidos a esquerda" e tem estado "mais preocupado em ambições políticas, em maiorias absolutas, do que em resolver os problemas do país."



"O primeiro-ministro disse que essa medida era insustentável sem novamente apresentar qualquer número, qualquer estudo que o demonstre", frisou, referindo-se às declarações de António Costa, em entrevista à RTP. "O que nos coloca exatamente na mesma posição onde estamos: essa medida não só é sustentável, como é necessária para responder às pessoas", continou.



Pedro Filipe Soares disse que o impacto orçamental desta medida em 2022 seria "em linha com o que o governo aceitou que a EDP não pagasse de imposto com a venda das barragens" e acusou o Executivo de dar "borlas fiscais".





"Existe nesta matéria uma tentativa de fazer acusações aos partidos à esquerda que não serve para resolver nenhum dos problemas em cima da mesa, antes para perpetuar o que já foi iniciado no debate orçamental e que ontem foi feito de forma clara: a ambição de maioria absoluta do PS", acusou ainda.

Pedro Filipe Soares disse também que com a dissolução do Parlamento e as eleições antecipadas "não está em causa" a execução do Programa de Recuperação e Resiliência, "demontando algumas acusações em cima da mesa", argumentou.