BE exige mais explicações do Ministério Público e uma conclusão "célere" do processo

"Pela gravidade das suspeitas, entendemos que é importante que o Ministério Público esclareça as razões que levaram à abertura deste inquérito, bem como à sua divulgação e que a investigação que irá ocorrer se faça da forma mais célere possível, porque isso é aquilo que é pedido tendo em conta o facto de terem sido levantadas suspeitas que dizem respeito a um chefe de Governo", frisou a líder bloquista.

Em

democracia,

crises

políticas

como

estas

e

desta

natureza

resolvem-se

convocando

eleições", defendeu.

sso

que

a

democracia

exige.

E

perante

aquilo

que

nos

é

perguntado,

como

é

que

se

supera

uma

crise

política

desta

natureza,

nós

só

podemos

ser

claros

na

nossa

resposta.

Convocar

eleições.

Chamar

os

portugueses

a

decidir", acrescenta Mariana Mortágua.



Resolução da crise política deve ser prioridade



Questionada sobre se deve ser seguido um caminho que permita a aprovação da proposta do Governo para o Orçamento do Estado para 2024, Mortágua respondeu que o "mais importante é resolver rapidamente a crise política" e lembrou que "não é segredo para ninguém que o Bloco de Esquerda já anunciou o seu voto contra o orçamento".



"Entendemos que ele não traz as soluções nem para as pessoas que vão às urgências e não encontram uma resposta, nem para os profissionais da educação, nem para as pessoas que não têm professores para os seus filhos, nem para a perda de compra acelerada. Essa é uma discussão política", argumentou a coordenadora do Bloco de Esquerda.



"Qualquer outra alternativa significa arrastar uma situação que é insustentável e que não vai trazer as soluções que o país necessita para enfrentar os problemas que tem para enfrentar e que são urgentes, nomeadamente SNS, habitação e salários", concluiu.



A ronda de audições dos partidos políticos prossegue ao longo da tarde desta quarta-feira, faltando ainda ao Presidente da República ouvir o PCP, a Iniciativa Liberal, o Chega, o PSD e o PS.





