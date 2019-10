Bloco disponível para solução de quatro anos ou acordos pontuais

A coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, mostrou-se esta noite disponível para uma "solução de estabilidade" com o PS ou, em alternativa, para realizar "negociações ano a ano" que permitam viabilizar leis.





"Nestas coisas não temos tabu: o PS tem todas as condições para formar governo e se não tiver maioria absoluta e se precisar de apoio parlamentar tem duas opções: procurar uma solução de estabilidade, que assuma a continuidade de reposição de direitos e rendimentos ao longo da legislatura – e isso deve estar reflectido no Programa de Governo que vier a apresentar – ou realizar negociações ano a ano para cada orçamento".O Bloco de Esquerda "manifesta a sua disponibilidade e, se a primeira não se realizar, estaremos também disponíveis para a negociação caso a caso, mantendo os compromissos que sempre afirmámos", acrescentou.



A coordenadora do Bloco de Esquerda referiu-se, no entanto, a propostas que o PS não tem tido vontade de aprovar: reposição de compensações por despedimento, dos dias de férias, do pagamento das horas extraordinárias ou a eliminação do fator de sustentabilidade nas pensões. Catarina Martins também falou de investimento público ou no controlo dos CTT.



Com 96,51% dos votos contados, o Bloco de Esquerda consegue 9,39%.