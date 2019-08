Bloco: “Enquanto precisou de parceiros, Costa nunca fez caricaturas de mau gosto”

A deputada europeia bloquista Marisa Matias criticou as declarações do secretário-geral do PS, António Costa, em entrevista ao jornal Expresso, apontando que "enquanto precisou de parceiros" para governar, "nunca fez caricaturas de mau gosto".