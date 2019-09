Câmara de Lisboa aprova hotel para local onde funcionou antigo cinema em Arroios

A Câmara de Lisboa aprovou nesta quinta-feira, em reunião privada do executivo, o licenciamento da obra de construção de um hotel na freguesia de Arroios, onde funcionou o antigo cinema Pathé, com os votos favoráveis apenas do PS.

Os socialistas, que não obtiveram maioria absoluta nas últimas eleições autárquicas (2017) e firmaram um acordo de governação do concelho com o BE, conseguiram aprovar esta proposta com a abstenção do PSD, tendo os restantes partidos votado contra (BE, PCP e CDS-PP).