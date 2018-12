Câmara dos Representantes aprova verba para o muro com o México. Falta o Senado

Reuters

A Câmara dos Representantes aprovou esta noite (já sexta-feira em Lisboa, com uma diferença horária de cinco horas para Washington) um pacote orçamental que contempla os 5,7 mil milhões de dólares exigidos por Donald Trump para a construção do muro na fronteira com o México, para satisfação do presidente norte-americano.

Falta agora a decisão do Senado sobre este orçamento. Decisão essa que pode, caso seja negativa, provocar um "shutdown" - encerramento dos serviços governamentais - naquele país. Isto porque os senadores não querem contemplar um montante para o muro.

De acordo com o jornal Washington Examiner, os democratas no Senado deverão rejeitar o projecto (com a redacção aprovada pela Câmara dos Representantes) - causando, esta sexta-feira, a paralisação do governo, uma vez que era o último dia antes de começar a ser preciso mais dinheiro para financiar os serviços federais. Apesar de o Senado ser de maioria republicana, há elementos do partido que também não concordam com uma verba para o muro.

Trump já ameaçou que, caso a sua pretensão orçamental não seja aprovada, terá "orgulho" em encerrar os serviços públicos nacionais. "Serei eu a provocar a paralisação [dos serviços públicos]. E terei orgulho em encerrar os serviços governamentais a bem da segurança na fronteira", declarou no passado dia 11 de Dezembro durante uma tensa troca de ideias com Nancy Pelosi, a líder democrata na Câmara dos Representantes, e com Chuck Schumer, o líder democrata no Senado, que se realizou na presença de jornalistas na Casa Branca.

O presidente, que tem a última palavra, ameaçou assim vetar a lei de financiamento federal se não conseguir o montante que pretende para o ambicioso muro na fronteira com o México.



Democrats, it is time to come together and put the SAFETY of the AMERICAN PEOPLE before POLITICS. Border security must become a #1 priority! pic.twitter.com/Wck6UpQGil — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 20, 2018





Nas eleições intercalares de inícios de Novembro, a maioria da Câmara dos Representantes regressou às mãos dos democratas, mas essa mudança só será efectiva a 3 de Janeiro. Por isso, é ainda de maioria republicana.

O pacote aprovado esta noite pela Câmara dos Representantes inclui também uma ajuda de perto de 8 mil milhões de dólares para os prejuízos decorrentes dos recentes furacões e dos incêndios na Califórnia. Segue agora para o Senado, onde tem a forte oposição dos democratas. São necessários 60 votos para ser aprovado.

O líder do Partido Republicano no Senado, Mitch McConnell, já advertiu os senadores para a possibilidade de estes terem de regressar a Washington esta sexta-feira à tarde para votarem, refere a Time.

Muitos senadores já saíram da capital, para as férias natalícias, depois de o Senado ter aprovado na quarta-feira um projecto de lei para manter o governo federal temporariamente financiado. Esse projecto de lei prevê que o dinheiro para a segurança na fronteira se mantenha nos actuais níveis, nos 1,3 mil milhões de dólares, mas não contempla qualquer valor para o muro com o México.



A última vez em que os Estados Unidos correram risco de um "shutdown" foi em Janeiro passado, o que de facto aconteceu, com os serviços públicos do país a paralisarem durante três dias. Ao terceiro dia de "shutdown", os legisladores norte-americanos acabaram por delinear um acordo para a reabertura dos serviços do governo federal.



Recorde-se que a lei de financiamento do Estado federal norte-americano abrange várias áreas, da Agricultura à Defesa, e a sua aprovação evita uma paragem dos serviços públicos por falta de dinheiro.