Campanha eleitoral arranca hoje com 21 forças políticas à "caça" de votos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A campanha para as eleições legislativas, agendadas para 30 de janeiro, começa oficialmente este domingo. Depois da maratona de 29 debates televisivos que puseram frente a frente os principais líderes políticos, é a vez de os 21 partidos e coligações que se apresentam a votos se fazerem à estrada para conquistar o eleitorado.



Tal como manda a lei, o período de campanha para as legislativas "inicia-se no 14.º

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...