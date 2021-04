Carlos Carreiras estará “na primeira fila” se Passos Coelho voltar

Carlos Carreiras diz que "no dia em que Pedro Passos Coelho considere que deve voltar à política ativa, [estará] na primeira fila a dar-lhe apoio, até como reconhecimento da importância que teve ao pegar num país completamente falido".

Em entrevista ao DN, o presidente da Câmara de Cascais referiu que o ex-primeiro-ministro conseguiu "com grande mestria" recuperar o país. "Com muita dor, com decisões muito difíceis, que naturalmente tiveram de afetar muita gente, mas sempre salvaguardando que já não era uma questão de redistribuir a riqueza, era uma questão de atenuar o impacto na pobreza", resumiu.



Uma sondagem da Intercampus para o Negócios e CM/CMTV, realizada em janeiro, mostrou que o possível regresso de Passos Coelho divide os portugueses. 46,4% dizia não ver com bons olhos essa hipótese, sendo que, para essa franja da população, seria um líder pior do que Rui Rio, que ocupa atualmente o cargo.





Crítico da liderança de Rui Rio à frente dos social-democratas, Carlos Carreiras foi o coordenador autárquico em 2017, em que o partido teve um dos piores resultados de sempre. Volvidos cinco anos, diz ter a "consciência clara de que não correu bem" e antecipa que na corrida deste ano a covid-19 traz "uma dificuldade adicional porque os presidentes de Câmara que tiveram uma boa reação no combate à pandemia obviamente vão ter isso a seu favor".

Já sobre a atuação de Marcelo Rebelo de Sousa, o histórico social-democrata destacou que "não cabe ao Presidente da República ser o líder da oposição". "Acho que vai ser igual ao que foi no primeiro mandato. Qual é a variável que pode alterar esta situação? O comportamento do Governo, as decisões do Governo, as decisões da Assembleia da República", acrescentou nesta entrevista.