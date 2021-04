Francisco Gomes da Silva, ex-secretário de Estado de Passos Coelho, é o novo presidente da CELPA

Francisco Gomes da Silva, antigo Secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural no Governo de Passos Coelho, acaba de ser nomeado para Diretor Geral da CELPA – Associação da Indústria Papeleira, que engloba as empresas do setor da pasta de papel, papel, "tissue" e cartão a operar em Portugal.

"Assumir a responsabilidade de liderar a CELPA enquanto seu Diretor Geral é antes de mais um desafio, num contexto muito complexo. A floresta tem vindo a ser olhada com um viés ideológico que não corresponde aos anseios e às necessidades de toda a fileira, desde a produção até à indústria e a CELPA tem estado sempre no terreno, desenvolvendo programas de incentivo às boas práticas, ao aumento da produtividade da floresta plantada e à promoção da sustentabilidade ambiental, social e económica", diz Gomes da Silva, em comunicado.



O Engenheiro Agrónomo de 57 anos tem dividido a sua atividade profissional pelas áreas da docência universitária, no Instituto Superior de Agronomia, desde 1987, da consultadoria agrícola e florestal e da gestão de empresas agrícolas e florestais.

"Também ao nível industrial os desafios são muitos, com as questões da circularidade e da sustentabilidade ambiental e climática em cima da mesa, com metas e compromissos exigentes e, por isso mesmo, estimulantes. Por outro lado, esta associação engloba empresas de referência nacional e internacional, e que constituem um setor competitivo no panorama global, gerador de valor acrescentado a nível económico, mas também social e ambiental", continua Francisco Gomes da Silva.

A CELPA é uma associação sem fins lucrativos que tem entre os seus objetivos estimular a investigação científica técnica e tecnológica, bem como a elaboração de estudos económicos, financeiros ou outros atinentes à atividade representada.