Carlos Guimarães Pinto promete: PS terá “finalmente uma verdadeira oposição”

O Iniciativa Liberal conseguiu eleger um deputado para o Parlamento, dois anos depois de ter sido criado. João Cotrim Figueiredo será o representante do partido, tendo sido o cabeça de lista por Lisboa.





"O PS, apesar da forma como tem gerido o país venceu as eleições", lamentou o responsável, realçando a "facilidade" com que o fez. "Mas agora irão ter uma oposição diferente", garantiu. "Agora irão finalmente ter uma verdadeira oposição ideológica. Uma voz clara na defesa da liberdade individual, política e económica", acrescentou, realçando que o partido conseguiu eleger um deputado "sem figuras mediáticas, que há seis meses quase não tinha qualquer cobertura. [O partido] chega aqui por causa das ideias. Ideias que nos próximos quatros anos vão fazer uma verdadeira oposição ao PS", garante.

Carlos Guimarães Pinto (na foto), líder do Iniciativa Liberal, realçou o resultado eleitoral conseguido pelo seu partido que "com menos de dois anos de vida irá ter representação no Parlamento."