Catarina Martins: "O PAN será aliado mais confortável para o PS"

A coordenadora do Bloco de Esquerda não esclarece se admite viabilizar uma solução governativa protagonizada que não conte com a participação dos comunistas. Catarina Martins promete lutar pelo melhor resultado possível do Bloco e para evitar que os socialistas alcancem a maioria absoluta.