Cavaco critica imposição do "Mais Habitação" pela maioria socialista na AR

o primeiro-ministro tem um instrumento que deve evitar utilizar, que é transformar o diploma em proposta de lei e apresentar à Assembleia da República" para depois "utilizar a sua maioria [para impor a lei], como foi agora o caso do programa Mais Habitação".



Em relação à economia nacional, Cavaco lamentou que "o sonho português de se aproximar aos níveis de desenvolvimento dos países mais avançados da União Europeia está cada vez mais longe". "Portugal, ao longo deste século XXI, regista um empobrecimento relativo, em relação aos outros países, que é penoso", frisou.



Cavaco lembrou as quantias que o Estado português tem recebido em fundos europeus que são "muito mais do que aquilo que Portugal recebeu" durante o seu tempo como primeiro-ministro, mas que ainda assim "Portugal está a afastar-se mais deste sonho que nós tínhamos de estar próximo dos países mais desenvolvidos".



O antigo Presidente da República e primeiro-ministro revelou que enviou um exemplar do seu mais recente livro a António Costa e criticou o seu silêncio no Conselho de Estado. "Não é normal. Devo dizer que, nos meus 28 anos de Conselho de Estado, não me recordo de uma situação dessas", afirmou.

Aníbal Cavaco Silva, em entrevista ao Observador , lamenta que António Costa tenha recorrido à maioria parlamentar socialista para impor o pacote legislativo "Mais Habitação" após o veto do Presidente da República. O antigo Chefe de Estado português defende também que o primeiro-ministro "deve ser muito cuidadoso nas reuniões e no diálogo que mantém com o Presidente da República"."Um caso que se põe com muita premência é o da legislação, em que o Presidente da República tem o poder de veto. E aí o primeiro-ministro deve dar instruções ao ministro da Presidência e ao secretário de Estado da Presidência para uma permanente disponibilidade para esclarecer a Presidência da República e, dessa forma, convencer o Presidente da República a promulgar os diplomas", afirmou Cavaco Silva antes de deixar críticas à forma como o Governo atuou no caso do pacote para a habitação.Cavaco Silva diz que "