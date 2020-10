CCDR: António Costa felicita presidentes e vice-presidentes eleitos

Leia Também Regiões vão a votos sob forte contestação dos autarcas

O primeiro-ministro António Costa saudou na terça-feira à noite os presidentes e vice-presidentes eleitos para as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR), lembrando que, pela primeira vez, não foram nomeados pelo Governo mas eleitos pelos autarcas das regiões.Numa publicação na rede social Twitter, o primeiro-ministro considerou ainda as eleições para as CCDR como "um grande passo na descentralização e decisivo na democratização da elaboração dos Programas Operacionais Regionais 2030".Cerca de 10.000 autarcas elegeram pela primeira vez, através de colégios eleitorais regionais, os cinco presidentes das comissões de coordenação e desenvolvimento regional (CCDR), que eram até agora nomeados pelo Governo.Além da votação dos colégios eleitorais, constituídos pelos membros dos executivos e das assembleias municipais de cada câmara das regiões Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve, os presidentes das 278 câmaras do continente elegeram também um dos dois vice-presidentes das estruturas da região a que pertencem.A primeira eleição do presidente e de um vice-presidente para cada uma das cinco CCDR do país decorreu entre as 16:00 e as 20:00.

As Comissões de Coordenação Desenvolvimento Regional são serviços desconcentrados da Administração Central, dotados de autonomia administrativa e financeira, incumbidos de executar medidas para o desenvolvimento das respetivas regiões, como a gestão de fundos comunitários.

Teresa Almeida e Joaquim Sardinha eleitos em Lisboa e Vale do Tejo

A atual presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT), Teresa Almeida, vai manter-se no cargo, depois de ter sido eleita nas primeiras eleições para estas entidades, na terça-feira, indicou a própria.



Além da arquiteta, a única candidata ao cargo que já exerce por nomeação do PS, foi eleito como vice-presidente o autarca de Mafra Joaquim Sardinha (PSD), ficando a equipa diretiva completa com a nomeação pelo Governo do biólogo José Alho (PS) como o outro vice-presidente, acrescentou.



Segundo os resultados oficiais divulgados pela Direção-Geral das Autarquias Locais, Teresa Almeida obteve 1.090 votos, num universo eleitoral de 1.987 membros dos executivos e das Assembleias municipais.



Votaram em branco 546 autarcas, outros 92 votos foram considerados nulos e 259 não foram votar.



No caso do vice-presidente, o candidato único Joaquim Sardinha, o colégio eleitoral era constituído pelos 52 presidentes das Câmaras da região.



Destes, votaram 45, com 33 votos a favor, 11 brancos e um nulo, revelou a responsável.



Para Teresa Almeida, que é presidente da CCDR-LVT desde meados de 2019, as eleições mereceram toda a "atenção e respeito" pelo processo, "mas no fundo o trabalho continua, as responsabilidades mantêm-se", disse, em declarações à Lusa.



A responsável considerou que a grande mudança será a nova equipa, com um vice-presidente eleito e José Alho, que "já está anunciado como aquele que irá ser indicado pelo Governo".



"Isso sim, é uma mudança muito significativa. Tenho muita expectativa em poder fazer uma boa equipa e poder ter aqui um reforço que de facto é importante para podermos cumprir melhor as nossas tarefas", acrescentou.



Ex-reitor da Universidade do Minho eleito a Norte

O ex-reitor da Universidade do Minho António Cunha foi eleito na terça-feira presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) tendo até à meia-noite sido escolhido por 2.112 dos 4.091 eleitores inscritos.



De acordo com os dados provisórios às 24:00, divulgados pela Direção-Geral das Autarquias Locais (DGAL) e que excluem a informação de 11 mesas eleitorais, votaram 2.932 autarcas, tendo-se registado 684 votos brancos, 126 nulos e 2.112 votos a favor.



Quando anunciou a sua candidatura, o ex-reitor da Universidade do Minho e candidato único revelou que o convite resultou de "um acordo entre os dois partidos", PS e PSD.



Perto de 4.100 eleitos de 86 concelhos puderam participam pela primeira vez na votação para eleger o presidente da CCDR-N.



Para a vice-presidência do organismo do Norte foi eleito o ex-autarca social-democrata de Macedo de Cavaleiros Beraldino Pinto (também candidato único), com 60 votos a favor e 11 brancos, num universo de 86 eleitores inscritos.



Na Área Metropolitana do Porto votaram 13 dos 17 presidentes de câmara, tendo o ex-autarca social-democrata de Macedo de Cavaleiros sido eleito com 11 votos a favor e dois brancos.



Além do presidente da Câmara do Porto, o independente Rui Moreira, e do presidente da Câmara de Espinho, Pinto Moreira - que já tinham anunciado que não iam participar nas eleições para a CCDR-N -, não votaram os presidentes da Câmara de São Joao da Madeira, Emídio Gomes, e a autarca de Vila Conde, Elisa Ferraz, segundo fonte ligada ao processo eleitoral.



Na semana passada, o movimento independente de Rui Moreira apelou ao boicote dos autarcas às eleições, considerando-as "uma farsa que, sob a capa de uma eleição, encobre uma eleição".



No mesmo dia, Pinto Moreira anunciou que também não iria participar naquele ato eleitoral por considerar o processo "uma autêntica farsa" e um "presente envenenado" antecipadamente decidido.



Na terça-feira, o grupo municipal do Porto e os eleitos do distrito de Bragança do BE revelaram que iriam votar em branco na eleição, manifestando a sua oposição a um modelo que "reforça o centralismo e assegura o controlo por PS e PSD da distribuição dos fundos comunitários".

Ceia da Silva vence Alentejo com 512 votos contra 418 do opositor

O candidato vencedor da presidência da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Alentejo, António Ceia da Silva, obteve 512 votos, contra os 418 do outro candidato, Roberto Grilo, revelou hoje a Direção-Geral das Autarquias Locais (DGAL).



Segundo o edital publicado hoje pela DGAL, na sua página na Internet, com o apuramento geral dos resultados das eleições realizadas na terça-feira para a CCDR do Alentejo, votaram 1.185 dos 1.288 eleitores inscritos.



A candidatura de António Ceia da Silva, que até agora liderava a Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, obteve um total de 512 votos dos votantes do colégio eleitoral, sendo eleito o novo presidente da CCDR do Alentejo.



Já Roberto Grilo, que presidia à CCDR alentejana desde 2015, perdeu as eleições, visto que a sua candidatura assumidamente independente reuniu 418 votos, ou seja, menos 94 do que a do seu opositor na corrida eleitoral a este organismo.



No ato eleitoral de terça-feira, foram ainda registados 246 votos brancos e nove votos nulos, de acordo com o edital com os dados oficiais, assinado pela diretora-geral das Autarquias Locais, Sónia Mendes Ramalhinho.



Ainda antes de serem divulgados estes números oficiais, na terça-feira à noite, Roberto Grilo assumiu a derrota nas eleições e desejou felicidades António Ceia da Silva, prometendo "continuar a trabalhar" pela região.



"Parabéns e felicidades para Ceia da Silva, o Alentejo precisa que ele faça um bom mandato. Já lhe transmiti isso mesmo. Dentro das minhas possibilidades e oportunidades, vou continuar a trabalhar pelo Alentejo", disse, numa nota enviada à agência Lusa.



O colégio eleitoral para a eleição do presidente da CCDR do Alentejo foi de 1.288 autarcas, entre presidentes de câmara, vereadores e eleitos municipais.



A Lusa contactou o vencedor, que se escusou de momento a prestar declarações.



O candidato único a vice-presidente da CCDR do Alentejo, Aníbal Reis Costa, também na eleição de terça-feira, obteve 26 dos 42 votos validamente expressos do respetivo colégio eleitoral, constituído, neste caso, pelos 47 presidentes de câmara da região (registaram-se 15 votos brancos e um nulo), indicou a DGAL.



José Apolinário eleito para a presidência no Algarve

O ex-secretário de Estado das Pescas José Apolinário foi hoje eleito presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve, segundo o próprio, que somou 68,56% dos 423 votos expressos.



De acordo com os dados provisórios indicados à agência Lusa por José Apolinário, votaram 423 autarcas de um colégio eleitoral de 483 (votantes possíveis). A sua eleição recolheu 290 votos favoráveis, 115 brancos e 18 nulos.



José Apolinário, de 58 anos, licenciado em Direito, pediu para sair do Governo, do cargo de secretário de Estado das Pescas, para se candidatar à presidência da CCDR/Algarve, tendo sido o único candidato ao sufrágio.



Segundo o candidato, para a vice-presidência do organismo foi eleito o arquiteto José Pacheco (também único candidato), com 13 votos a favor e um branco, verificando-se a abstenção de dois dos 16 presidentes de Câmara do Algarve.



No caso da eleição para um dos vice-presidentes (o Governo nomeia o outro), o colégio eleitoral é composto apenas pelos presidentes de câmara, enquanto para a presidência votam também elementos das assembleias municipais e vereadores.



A outra vice-presidência da CCDR/Algarve é preenchida por Elsa Cordeiro, licenciada em Gestão Económica-Financeira e indigitada pelo PSD.