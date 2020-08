CDS-PP anuncia mil novos militantes e desvaloriza desfiliação de advogado Borges Lemos

Leia Também Líder de corrente conservadora no CDS deixa partido e adere ao Chega

O CDS-PP anunciou hoje que desde, que a atual direção tomou posse, em janeiro, registou "mais de mil novos filiados", e desvalorizou a desfiliação do advogado Pedro Borges Lemos, afirmando "que não representava nada nem ninguém" no partido."A secretaria-geral do CDS-PP esclarece que o 'CDS XXI', do qual o sr. Lemos se dizia líder e do qual era o único membro que se conhecia, não está estatutariamente constituído como corrente de opinião, nem tão pouco como tendência interna do CDS-PP", referiu, em nota hoje divulgada.Na nota, a secretaria-geral do partido, liderada por Francisco Tavares, afirmou que "o sr. Lemos não representava nada nem ninguém no CDS-PP, para além da sua isolada militância".O partido liderado por Francisco Rodrigues dos Santos (na foto), que foi eleito em Congresso, no fim de janeiro, adiantou que registou "um aumento de mais de mil novos filiados" desde o início de funções da nova direção.Este número "comprova o seu crescimento e um aumento significativo da sua capacidade mobilizadora da sociedade portuguesa", sublinhou o partido, que não adiantou quantas desfiliações registou no mesmo período."O CDS-PP é um espaço de liberdade na afirmação de um novo partido popular, que representa a única direita democrática fundada nos valores da democracia-cristã europeia", afirmou.O CDS-PP está "aberto a continuar a receber quem entende perfilhar estes valores, que o distinguem de ideologias extremistas relativamente às quais sempre erguemos um muro", acrescentou.O advogado e colunista Pedro Borges de Lemos, da corrente não formalizada "CDS XXI", anunciou hoje que se desfiliou do partido, com críticas à direção, e manifestou-se disponível para aderir ao Chega."Em virtude das declarações dadas pelo presidente do CDS-PP à Visão em que afirmou que a minha presença na manifestação 'Portugal não é racista' 'constituía uma infração passível de ser apreciada pelos órgãos de jurisdição do partido', sou a declarar que lhe enviei hoje a minha desfiliação do CDS-PP, onde era militante desde 2013", revelou, em comunicado enviado à agência Lusa.Pedro Borges de Lemos era militante de base do CDS-PP desde 2013, não integrando qualquer órgão dirigente. Segundo o próprio, liderava desde 2017 uma corrente de opinião não formalizada, designada "CDS XXI", que defendia um "partido conservador e assumidamente de direita".Crítico do que classificou como "deriva liberal" das anteriores direções de Paulo Portas e Assunção Cristas, Borges de Lemos apoiou Francisco Rodrigues dos Santos no congresso de janeiro para a liderança do CDS-PP, no qual apresentou uma moção.Afirmando que já não se identifica com "este CDS", Pedro Borges de Lemos elogiou a "recetividade e solidariedade do Chega e do seu líder", André Ventura, declarando-se "aberto desde já a servir Portugal na única força política de direita que tem demonstrado a coragem de combater o sistema em todas as suas fraquezas".