Centeno quer ficar até ao fim do mandato. Pós-2025 ainda sem decisão

O governador do Banco de Portugal mantém o calendário para ficar à frente da instituição até ao fim previsto em 2025, segundo indica o jornal Público na edição deste domingo, deixando para esse momento a decisão de avançar para um segundo mandato.Apesar das pressões depois de ter recebido o convite do primeiro-ministro para liderar um governo do PS, evitando a dissolução das Assembleia da República, Mário Centeno quer continuar à frente do banco central, pelo menos, até ao verão de 2025, altura em que termina o actual mandato.Já quanto a um eventual segundo (e último) mandato, o Público refere que o ex-presidente do Eurogrupo não afasta a possibilidade. Mas será sempre uma dependente de duas circunstâncias: a sua vontade pessoal, mas também das intenções do Governo em funções quando a questão se colocar.O jornal revela ainda que o Presidente da República telefonou a Centeno no dia 9 de novembro, dois dias depois da demissão de António Costa, para dar uma palavra de conforto e explicar porque rejeitou a solução proposta pelo primeiro-ministro.