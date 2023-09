Mariana Vieira da Silva É dos elementos mais próximos de António Costa. Substituiu o primeiro-ministro durante as férias deste. É ouvida em todas as grandes decisões e pertence ao núcleo duro do Governo.

Fernando Medina É um fiel do primeiro-ministro desde os tempos em que foi vice de Costa na autarquia da capital. Tem como grande meta a redução da dívida pública. Está entre os potenciais sucessores.

Duarte Cordeiro Faz parte do núcleo duro do Executivo e é ouvido nas questões mais relevantes. É também apontado como potencial sucessor ou para resgatar a Câmara de Lisboa para o PS.

Ana Catarina Mendes Foi promovida de líder parlamentar a ministra dos Assuntos Parlamentares. Faz a ponte entre o Governo e a Assembleia da República. E pode vir a encabeçar a lista às europeias.

Tiago Antunes É o braço-direito de António Costa em Bruxelas, para onde viaja com regularidade para preparar as reuniões mais importantes. Continua a estar no núcleo duro dos conselheiros.

António Mendonça Mendes Foi chamado para substituir Miguel Alves que se demitiu depois de ter sido acusado de prevaricação. É braço-direito de Costa na coordenação como secretário de Estado Adjunto.

António Costa Silva O ministro da Economia foi chamado ao Governo depois de ter coordenado o PRR nacional, mas ficou sem a gestão dos fundos da bazuca. Fez mudanças importantes nas equipas do Ministério com o apoio do primeiro-ministro.

Marcelo Rebelo de Sousa O Presidente da República tem mantido os princípios de uma cordial convivência com António Costa. Não perde uma oportunidade para intervir sobre medidas.

Augusto Santos Silva O presidente da Assembleia da República continua a ser ouvido pelo primeiro-ministro em determinadas ocasiões. Fala-se de Santos Silva para possível candidato da área socialista para Belém.

Ursula von der Leyen É pública a boa relação entre a presidente da Comissão Europeia e António Costa. Portugal foi pioneiro a entregar o Plano de Recuperação e Resiliência.

Pedro Nuno Santos Retomou o lugar de deputado no Parlamento e vai ter um espaço de comentário na SIC. Passa a ter palco mediático. Há muito na linha de sucessão de António Costa na liderança do PS.

Mário Centeno O antigo ministro das Finanças continua a ter uma relação próxima depois de alguma tensão quando saiu do Governo. No Banco de Portugal continua alinhado com o primeiro-ministro.

João Cepeda Conhecem-se há vários anos, desde a altura da Câmara de Lisboa, e têm uma boa relação. O antigo jornalista e responsável pela instalação em Lisboa da marca Time Out é responsável pela comunicação do Governo.

Luís Paixão Martins Reformado desde 2015, o consultor de comunicação foi "conselheiro especial" para a campanha de António Costa às legislativas antecipadas. Fundador da LPM é figura incontornável do marketing político.

Vítor Escária É chefe de gabinete de António Costa. As opiniões do economista e professor do ISEG têm muito peso quando se discute política económica. É um dos principais conselheiros.

Lacerda Machado O "amigo" de longa data já foi chamado para resolver alguns imbróglios, como os "lesados do BES" ou a TAP, mas continua na sombra e é ouvido por Costa.