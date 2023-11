das buscas e detenções no âmbito da investigação aos negócios do lítio e hidrogénio.





O nome do primeiro-ministro terá sido invocado por suspeitos no processo do hidrogénio e do lítio para "desbloquear procedimentos", tendo sido aberto um inquérito autónomo no Supremo Tribunal de Justiça.

O Presidente da República convocou os partidos com assento parlamentar para reuniões esta quarta-feira e o Conselho de Estado para quinta-feira, pode ler-se numa nota publicada no site da presidência.Marcelo Rebelo de Sousa confirma que aceitou o pedido de demissão do primeiro-ministro, que Costa já tinha revelado, e anunciou que só depois da reunião com o Conselho de Estado fará uma comunicação ao país."Na sequência do pedido de demissão do primeiro-ministro, que aceitou, o Presidente da República decidiu convocar os partidos políticos representados na Assembleia da República para amanhã, quarta-feira, dia 8 de novembro e convocar o Conselho de Estado, ao abrigo do artigo 145.º, alínea a) e da alínea e), segunda parte, para se reunir depois de amanhã, quinta-feira, 9 de novembro, pelas 15h00, no Palácio de Belém", refere o documento."O Presidente da República falará ao país imediatamente a seguir à reunião do Conselho de Estado", indica ainda.O anúncio de marcação dos dois encontros surge minutos depois de o primeiro-ministro, António Costa, ter falado ao país e anunciado que apresentou a sua demissão ao Presidente. O pedido acontece na sequência