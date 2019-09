Centeno recebeu convite para debate com "Centeno de Rio" mas não respondeu

Conselho Estratégico Nacional do PS para a área das Finanças Públicas os números que constam das propostas eleitorais dos dois maiores partidos portugueses.

Já esta terça-feira, 24 de setembro, o presidente do PSD, Rui Rio, juntou-se ao desafio lançado pela rádio para também ele desafiar o ministro das Finanças a aceitar debater com o porta-voz do"Nos dois debates de ontem houve uma troca de números que ninguém no país entendeu bem, penso que era essa a intenção do dr. António Costa", disse Rio citado pela Lusa. "O professor Joaquim Sarmento já disse que sim. Se o dr. António Costa tem tanta segurança naquilo que foram os números que jogou para cima da mesa, seguramente que o seu Joaquim Sarmento aceitará debater esses números", concluiu.Não se sabe ainda qual o sentido da resposta do ministro. No entanto, várias fontes socialistas ouvidas pelo Negócios sinalizaram que, ao contrário de Centeno, que é número cinco da lista do PS por Lisboa, Joaquim Sarmento nem sequer é candidato à Assembleia da República, pelo que não se justificaria que o ministro aceitasse o desafio. Como tal, se Mário Centeno optar por não aceder a participar num confronto de ideias com Joaquim Sarmento, essa poderá ser uma das razões invocadas.Por outro lado, seria inédito em Portugal assistir a um debate, em plena campanha eleitoral para legislativas, entre responsáveis principais pelo desenho macroeconómico de programas de governo.A ideia de um debate entre Mário Centeno e Joaquim Sarmento nasceu no frente a frente que esta segunda-feira opôs António Costa, secretário-geral do PS, e o líder social-democrata, Rui Rio. Numa altura em que Rio voltava a criticar a "degradação permanente do saldo externo", Costa reagiu justificando essa deterioração com a despesa extraordinária da TAP na aquisição de novos aviões.

"Já sabia que ia falar na TAP. Eu também tenho o meu Mário Centeno", atirou Rio numa alusão a Joaquim Sarmento. "Mas eu não troco o meu pelo seu. E os portugueses também não", ripostou Costa, garantindo que o seu Centeno é de "contas certas".

O presidente do PSD não se ficou e afirmou que o Centeno de Costa está "farto" das Finanças e vai sair do Governo logo que deixe a liderança do Eurogrupo. "Seria melhor seis meses do meu Centeno do que quatro anos do seu Centeno", rematou o líder socialista. E assim nascia a imagem do primeiro dia de campanha oficial, o dia em que Costa e Rio puxaram a brasa para o seu Centeno.

(Notícia atualizada às 20:00)