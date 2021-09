Choque eleitoral força Costa a remodelação no Governo

António Costa prepara-se para fazer uma grande remodelação no Governo. O primeiro-ministro deverá avançar com as mexidas no Executivo após a aprovação do Orçamento do Estado (OE) para 2022 em Conselho de Ministros, o que acontecerá na segunda semana de outubro. Fernando Medina, que perdeu este domingo a Câmara de Lisboa para Carlos Moedas, é apontado como um forte candidato a um lugar de ministro na nova orgânica do Governo.

