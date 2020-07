Cimeira ibérica em setembro ou outubro para "desenvolvimento transfronteiriço"

Leia Também Costa e Sánchez elogiam proposta para retoma da UE sem cheques em branco nem troikas

A cidade da Guarda vai acolher a próxima cimeira luso-espanhola, a qual decorrerá no final de setembro ou já no início de outubro, segundo anunciaram, esta segunda-feira, os primeiros-ministros de Portugal e Espanha, respetivamente António Costa e Pedro Sánchez.O anúncio foi feito no final de uma reunião, realizada em São Bento , em que os dois governantes ajustaram agulhas com vista à concertação da posição a defender no Conselho Europeu em que se pretende fechar o pacote de resposta da União Europeia à crise pandémica.Pedro Sánchez começou por notar que este encontro de hoje permitiu aos dois líderes socialistas iniciar o "relançamento das nossas relações bilaterais, que estiveram algo congeladas devido à pandemia"."Estamos dispostos a relançar a cimeira entre Espanha e Portugal", declarou Sánchez referindo-se a um evento que, por exemplo, esteve previsto para o verão passado, também naquela cidade da Beira Alta, mas que foi cancelado."Temos adiado, por motivos vários, essa cimeira luso-espanhola, mas, seguramente, entre o final de setembro e o início de outubro, vamos poder realizá-la na Guarda", revelou Costa acrescentando que o evento terá "como tema central um projeto, que temos vindo a trabalhar em conjunto nos últimos anos, que é a definição de uma estratégia comum de desenvolvimento transfronteiriço"."Se já era uma urgência, hoje é uma prioridade fundamental. A fronteira Portugal-Espanha é a única fronteira da UE que não é dos locais de maior desenvolvimento, pelo contrário tem sido local de despovoamento e empobrecimento de um lado e do outro da fronteira", acrescentou o líder do governo português.