Corbyn deseja "declarações de impostos muito felizes" nos 25 anos da Amazon

My card to @Amazon on its 25th birthday.



"You owe the British people millions in taxes that pay for the public services that we all rely on. Please pay your fair share."#Amazon #Amazon25 pic.twitter.com/8YewzxEb1K — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) 5 de julho de 2019

"Este ano, paga a tua quota-parte de impostos, dá um aumento salarial aos teus trabalhadores esforçados e respeita os seus direitos", apelou a Jezz Bezos, a pessoa mais rica do mundo neste momento. A empresa norte-americana tem 17 armazéns e 27,5 mil trabalhadores no Reino Unido.A carta termina com um desejo de "declarações de impostos muito felizes". A mensagem foi partilhada na conta oficial de Jeremy Corbyn no Twitter acompanhada de uma fotografia onde se vê o líder trabalhista a escrever a carta à Amazon. De acordo com o The Guardian , o braço britânico da Amazon pagou 1,7 milhões de libras de impostos em 2017 com um lucro antes de impostos na ordem dos 72 milhões de libras. O volume de negócios aumentou 35% de 1,46 mil milhões de libras para os 1,98 mil milhões de libras. A Amazon tem garantido que cumpre a lei tributária britânica.Segundo o fact check do Channel 4, uma das formas que leva a Amazon a pagar menos impostos é a distribuição de ações aos trabalhadores como pagamento. Esse montante salarial pago através de ações aos trabalhadores pode depois ser descontado no imposto sobre os lucros (IRC).O Governo britânico prepara-se para, a partir de abril do próximo ano, introduzir uma taxa sobre os gigantes tecnológicos para aumentar o volume de impostos que estes negócios, pela sua natureza digital, pagam atualmente.Os planos do Executivo é taxar em 2% a receita com origem em motores de busca, plataformas de redes sociais e marketplaces digitais, mas apenas para as empresas cujo volume de negócios supere os 500 milhões de libras por ano a nível mundial.