Costa afirma que todos os antigos líderes honraram o PS. Desde Soares a Seguro

O secretário-geral do PS afirmou esta noite que todos os anteriores líderes "honraram a história" do partido, desde o primeiro, Mário Soares, até ao seu antecessor, António José Seguro, com quem travou uma dura disputa interna em 2014.

José Sena Goulão/Lusa

António Costa fez esta referência rara a António José Seguro, que derrotou em eleições primárias abertas a simpatizantes em Setembro de 2014, na sua intervenção no jantar do 45.º aniversário do PS, junto ao Cristo Rei, em Almada.

O actual líder socialista começou por destacar a presença na sala do antigo ministro dos Negócios Estrangeiros e presidente da Assembleia da República Jaime Gama - um dos 12 fundadores do PS que estiveram no jantar.

Depois, António Costa referiu-se aos que lhe antecederam na liderança do PS desde a fundação deste partido, em Abril de 1973, na República Federal Alemã, mas destacou dois nomes.

"Esta é uma história que nos honra todos os dias, desde a liderança do nosso saudoso camarada Mário Soares à liderança do nosso camarada António José Seguro. Temos orgulho de toda a história do PS", declarou.

Na intervenção anterior, o líder da Federação de Setúbal do PS, António Mendes, defendeu que este partido esteve na primeira linha da construção da democracia parlamentar, da adesão à Comunidade Económica Europeia, da criação do Estado Social, dos programas de qualificação dos portugueses e na defesa da Segurança Social pública.

António Mendes, também secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, deixou logo a seguir um elogio a António Costa, dizendo que "o PS é hoje um oásis na Europa graças ao actual primeiro-ministro". "António Costa recusou a perspectiva de que não havia alternativa em termos de modelo económico e social", afirmou o líder da Federação de Setúbal do PS.