Na visita conjunta à Autoeuropa, o primeiro-ministro disse pretender voltar a visitar as instalações da empresa "no primeiro ano do próximo mandato do senhor Presidente".

"Como não há duas sem três, devemos voltar outra vez. Disse na altura que tinha uma boa data simbólica a propor para fazermos essa terceira visita em conjunto e partilharmos essa refeição", prosseguiu, notando que "a terceira data é óbvia: é no primeiro ano do próximo mandato do senhor Presidente", atirou.



António Costa mostra-se "otimista" de que Portugal continuará a ter Marcelo Rebelo de Sousa como Presidente da República depois das presidenciais do próximo ano. No final da visita que ambos realizaram na manhã desta quarta-feira às instalações da Autoeuropa, o primeiro-ministro mostrou-se convicto de que Marcelo não só se recandidatará a Belém como será reeleito para um segundo mandato presidencial."Estabeleceu-se uma nova tradição de que o primeiro-ministro e o Presidente da República vêm em conjunto à Autoeuropa. Foi assim em 2016 no primeiro ano de mandato do senhor Presidente, foi agora também no último ano do atual mandato do senhor Presidente", começou por afirmar António Costa antes de se referir ao convite que ambos receberam hoje para um almoço no refeitório da empresa junto dos trabalhadores.