Costa diz que o “comboio” do PS “vai levar tudo à frente” e com orçamento recorde para a Cultura

Paulo Cunha/Lusa

Este sábado, 25 de Julho, em Caminha, na "Festa de Verão" socialista, António Costa, apontou como objectivo ganhar as eleições legislativas, europeias e as regionais da Madeira, repetindo várias vezes que "é preciso dar mais força ao PS" e que só com o partido poderá haver um "governo progressista" sem nunca apelar de forma directa à maioria absoluta em qualquer um dos actos eleitorais.

"Temos que apostar na inovação e apostar na inovação significa investir na Cultura, na Ciência e na Educação. É por isso que o Orçamento do próximo ano vai ser o maior orçamento de sempre na Cultura, entre aquilo que se investe na criação artística, no ensino artístico e na promoção da língua", prometeu António Costa.

Quanto à Ciência, o líder do PS e primeiro-ministro revelou que "no próximo ano a Ciência vai ter o maior aumento orçamental" no conjunto das áreas: "Designadamente vamos permitir cumprir o compromisso de criar cinco mil lugares de emprego científico, entre sector público e privado, de forma a criarmos mais emprego qualificado para a nova gerações qualificada que está a sair dos nossos politécnicos e universidade", enumerou.

Além disso, acrescentou, outro objectivo é continuar "a investir na Educação desde o pré-escolar ao Ensino Superior com a particular atenção no ensino profissional", disse António Costa, que, à entrada da "Festa de Verão", tinha à sua espera elementos do Grupo de Lesados do Novo Banco/Lesados Papel Comercial e Lesados Emigrantes.

O desenvolvimento do interior foi outro dos pontos presentes no discurso, com António Costa a lembrar as medidas já aprovadas em Conselho de Ministros para desenvolver aquela faixa do país.

"Ao contrário do que se ouve dizer, investir no interior não é só uma questão de justiça para as populações, mas é poder valorizar um activo e pô-lo ao serviço do crescimento do país e da nossa economia", apontou o líder socialista.

Quanto à ferrovia, e depois de uma semana marcada por uma "suposta polémica" com o comboio fretado pelo PS para a festa do PS em Caminha, a resposta surgiu do líder da distrital de Viana do Castelo, que discursou antes do secretário-geral do partido, Miguel Alves.

"A direita tem medo dos comboios, quis privatizar os comboios e agora tem medo do comboio que enchemos até Caminha. É o retrato da direita que temos em Portugal, dos casos sem sentido. A luz que a direita vê ao fundo é o comboio do PS que vai levar tudo à frente", esclareceu.

E com o repto ao apelo no voto ao PS lançado pelo dirigente local, António Costa defendeu ser necessário "dar mais força" ao PS em várias mensagens.

"É preciso não haver ilusões, não há em Portugal nenhum Governo progressista sem o PS e sem que o PS tenha força para formar esse Governo", avisou Costa que disse "avaliar positivamente" o trabalho feito com os parceiros (PEV, PCP e BE).

"Eles têm sido essenciais, mas o PS é e será sempre imprescindível para que haja um Governo de esquerda em Portugal. É, por isso, necessário dar força ao PS para dar continuidade" àquelas que considerou serem "boas políticas", sem desfazer a dúvida sobre se o PS irá pedir ou não uma maioria absoluta aos eleitores.

"E, como não gosto de tabus quero deixar muito claro uma coisa, nós só temos uma meta nestas eleições: ganhar. Ganhar as europeias, ganhar as legislativas e pela primeira vez ganhar as eleições regionais na Madeira, é esta a nossa meta", disse, apenas.