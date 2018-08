Emigrantes que regressem vão pagar metade do IRS

Quem regressar a Portugal, sobretudo os jovens qualificados que “saíram sem vontade de partir”, vão beneficiar de um desconto de 50% no IRS. O incentivo, que será acompanhado por um conjunto de apoios, é uma das medidas emblemáticas do Orçamento do Estado para o próximo ano.

O pacote de incentivos aos emigrantes que queiram regressar, anunciado por António Costa no congresso do PS, já está desenhado e fará parte do Orçamento do Estado de 2019. Lusa

O desenho técnico do pacote de incentivos dirigidos aos emigrantes, que o primeiro-ministro tinha anunciado durante o congresso do PS, há cerca de três meses, está traçado e será uma das estrelas do orçamento do Estado para 2019.

Para atrair os jovens qualificados que "saíram sem vontade de partir", sendo que nos anos da troika chegaram a emigrar 100 mil pessoas por ano, o Governo vai oferecer-lhe um desconto de 50% no IRS, revela o "Expresso", na sua edição deste sábado, 25 de Agosto.

Segundo o semanário, o incentivo é temporário, para vigorar em 2019 e 2020, e será acompanhado de um conjunto de apoios às despesas de repatriamento e de alojamento em Portugal.

Em termos práticos, conta o "Expresso", quem resolver regressar a Portugal "passará a pagar apenas metade do IRS durante um período entre três a cinco anos (a janela temporal é uma das poucas questões que ainda estão aberto)".

Este desconto, adianta ainda a mesma fonte, "acumula com a possibilidade de deduzir, também no IRS, um conjunto de custos de regresso e de instalação em Portugal", como sejam despesas da viagem de regresso, custos de instalação e mesmo parte ou a totalidade dos custos com a nova habitação".

Incentivos que só irão beneficiar quem regresse a Portugal durante 2019 e 2010 e desde que tenha sido residente fiscal em Portugal até ao ano de 2015.

Ainda que vise sobretudo atrair jovens com profissões de alto valor acrescentado, a medida, enfatiza o "Expresso", está acessível a toda a gente, independentemente da qualificação, idade ou nacionalidade.

"Isto é, se por exemplo um cidadão espanhol tiver residido em Portugal até 2014, e agora quiser regressar, terá direito a estas prerrogativas especiais. Do mesmo modo, também um emigrante português com o ensino básico que tenha ido trabalhar para a construção civil poderá aceder ao desconto fiscal", explica o semanário.