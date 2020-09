Costa e Medina na comissão de honra de Luís Filipe Vieira

O primeiro-ministro António Costa e o presidente da Câmara Municipal de Lisboa (CML) estão entre os mais de 500 nomes que constituem a comissão de honra da candidatura de Luís Filipe Vieira à presidência do Benfica.

Segundo o semanário Expresso, além destes dois nomes soantes, saltam à vista outros nomes ligados à política, como o do antigo ministro da Administração Interna, Rui Pereira, do deputado do PSD Duarte Pacheco, do deputado do CDS Telmo Correia e do presidente do Câmara Municipal do Seixal Joaquim Santos.

Questionado pelo semanário, o gabinete do primeiro-ministro adiantou que Costa surge na lista de apoiantes à recandidatura de Luís Filipe Vieira no Benfica não como primeiro-ministro ou secretário-geral do PS, mas como adepto e sócio do Benfica desde 1988, repetindo o apoio que já deu ao presidente do Benfica em outros atos eleitorais.

António Costa, sócio nº 15.509 dos encarnados, já fez parte das Comissões de Honra das candidaturas de Luís Filipe Vieira em 2012, quando ainda era presidente da Câmara Municipal de Lisboa, e em 2016, quando já era primeiro-ministro, acrescenta o Expresso.

Da CML, o jornal obteve a mesma justificação para o nome de Medina aparecer na lista, tratando-se de um apoio enquanto cidadão e adepto do clube das Águias.